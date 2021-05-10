Ali Babacan: Görünür değildim ama tam göbeğindeydim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Babacan, Ak Parti'den henüz istifa etmediği dönemde, 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması için görünürde olmadığını ancak olayların tam göbeğinde olduğunu, muhalefetin Gül'e öneri getirirken orada olduğunu ve Abdullah Gül'ün tek adaylığı için her türlü desteği verdiğini açıkladı

İşte Halk TV'deki programdaki açıklamalar:

Ali Babacan: 2018'de mesala bir ortak aday teşebbüs vardı. Olmadı ülke tam 5 yıl kaybetti.

İsmail Saymaz: Sizde o çalışmaların içerisindesiniz anladım kadarıyla

Ali Babacan: Tabiki, tam göbeğindeydik. Görünür değildim ama tam göbeğindeydim.

İsmail Saymaz: Sırlarınızı döktünüz ortaya, bu çok iyi. Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olması yönündeki girişimler kast ediyorsunuz.

Ali Babacan: Diğer siyasi parti başkanları Abdullah Gül'ü ortak aday olmasını istiyordu. Teklif yapılırken tabiki ben de ordaydım.