Çeyrek altın 800 TL'yi geçti
|10 Mayıs 2021 11:02
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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 487,8 lira seviyesinde işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 485,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yükselişini üst üste 7. güne taşıyarak yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 487,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, Cumhuriyet altını da 3.280 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 1.822 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, küresel enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini belirten analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.
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