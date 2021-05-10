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Nisan ayında en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü

Türkiye'de nisan ayında en yüksek sıcaklık 36,9 dereceyle Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 6,4 dereceyle Özalp'te ölçüldü
 10 Mayıs 2021 11:09
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Nisan ayında en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, nisanda ortalama sıcaklıklar İpsala ve Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

Sıcaklıklar, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kuşadası, Bodrum, Milas, Isparta, Alanya, Anamur, Köyceğiz, Sivas, Kırıkkale, Pınarbaşı, Akçakoca, İnebolu Gümüşhane, Bayburt, Osmancık, İspir, Oltu ve Kahta çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde oldu.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti. Türkiye'de uzun yıllar nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,1 derece iken, geçen ay ortalama sıcaklık 13,4 dereceye yükseldi.

Nisan ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,4 dereceyle ile Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 36,9 dereceyle Ceylanpınar'da tespit edildi.

- Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar, İpsala çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,2 derece iken, geçen ay ortalama sıcaklık 11,8 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,1 dereceyle Çorlu ve Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 30,8 dereceyle Balıkesir'de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Kuşadası, Bodrum, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında oluştu. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,8 derece iken, geçen ay ortalamak sıcaklık 14,6 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,7 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 35 dereceyle Aydın'da ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde nisanda ortalama sıcaklıklar, Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında, Isparta, Alanya, Anamur, Senirkent, Göksun, Eğirdir, Köyceğiz, Gazipaşa, çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15 dereceyken, Nisan 2021'de ortalama sıcaklık 15,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,5 dereceyle Tefenni'de, en yüksek sıcaklık ise 35,2 dereceyle Mut'ta kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Sivas, Kırıkkale, Kangal, Pınarbaşı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında belirlendi. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,2 derece iken, geçen ay ortalama sıcaklık 11,5 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Yunak ve Pınarbaşı'nda, en yüksek sıcaklık ise 31 dereceyle Kırıkkale'de tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Akçakoca, İnebolu Gümüşhane, Bayburt, Osmancık, İspir, Oltu çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11 derece iken, Nisan 2021'de ortalama sıcaklık 11,8 derece olarak belirlendi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,4 dereceyle Bolu'da, en yüksek sıcaklık ise 33,4 dereceyle Amasya'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,7 dereceyken, geçen ay ortalama sıcaklık 12 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,4 dereceyle Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 32,9 dereceyle Iğdır'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Kahta çevresinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde oluştu. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15 dereceyken, geçen ay ortalama sıcaklık 17,6 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 0,9 dereceyle Diyarbakır ve Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 36,9 dereceyle Ceylanpınar'da kayıtlara geçti.

- Genel Müdürlük kuraklık analizi yaptı

Öte yandan, Genel Müdürlük tarafından şubat-nisan dönemine ilişkin 3 aylık kuraklık analizi yapıldı. Buna göre, Marmara Bölgesi'nde İpsala ve çevresinde, Ege Bölgesi'nde Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve çevrelerinde, Akdeniz Bölgesi'nde İskenderun, Silifke, Afşin ve çevreleri hariç diğer kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi'nde Çankırı, Sivas, Niğde, Karaman ve çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nde Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane ve çevrelerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve çevreleri hariç diğer kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık etkili oldu.
Anadolu Ajansı
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