1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mescid-i Aksa'dan İslam dünyasına yardım çağrısı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı
 10 Mayıs 2021 11:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

"Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.

Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem'e giremezler." dedi.

İsrail polislerinin Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.

- İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yine saldırdı: 215 yaralı
10 Mayıs 2021 11:31		 Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!
10 Mayıs 2021 07:52
Fransa'da askerler, ikinci bir bildiriyle yine 'iç savaş' uyarısında bulundu
10 Mayıs 2021 06:30		 Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
09 Mayıs 2021 21:46
Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak
09 Mayıs 2021 18:18		 Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz aşı yapıldı
09 Mayıs 2021 17:26
Vatikan Kütüphanesi'nde Yunus Emre Divanı'nın bir nüshasını tespit edildi
09 Mayıs 2021 16:32		 İsrail polisi bu sefer de sabah namazından çıkanlara saldırdı
09 Mayıs 2021 08:48
İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın
09 Mayıs 2021 08:30		 Sanılandan daha fazla koruyor
09 Mayıs 2021 07:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:51 - Danıştay Başkanı Yiğit'ten 153. kuruluş yılı mesajı12:48 - TOBB, 'Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı' iddialarını yalanladı12:44 - Hastaneler aşı ziyan olmasın diye 'insan transferi' yapıyor12:35 - AYM, en çok ihlal edilen bireysel başvuru hakkını açıkladı12:32 - Bakan Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek12:26 - Meteorolojiden 6 il için don uyarısı
12:24 - Öğretmen, imam, muhtar devreye girdi! 65 yaş üstü ikna oldu12:23 - Öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa için sala okunacak12:16 - Uzmanı yanıtladı: Kapanmadan çıkınca ne yapılmalı?12:12 - Dolar gün ortasında kaç TL oldu?12:10 - 19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı12:04 - İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisinde yarışıyor
12:00 - Meslek lisesi karavanlar için rüzgarı elektriğe çeviren sistem geliştirdi11:54 - TSK'nin 'Timsah' gücü zorlu görevlere hazır11:50 - 91 yıl önce ekilen cennet hurması tohumu köyün gelir kapısı oldu11:46 - Sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor11:40 - Süper Lig'de şampiyon ve küme düşenler yarın belli olabilir
11:33 - 'İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!
45 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızın kabusu oldu
Jandarma Genel Komutanlığı Subay, Astsubay ve Uzman Jandarma Atama Yönetmeliği
Çeyrek altın 800 TL'yi geçti
Komşuların 'inat merdiveni! Herkes kendi yolundan evine çıkıyor
Kripto yok oluş! Bir gecede milyonerlik hayali hayat karartıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitim sistemi 5
Kıt'a dur 1
deniz 3
düşmanımın düşmanı dostumdur 4
Yıkılasın İsrail 4
pangea 1
MTA tabiat tarihi müzesi 1
geometri 3
Videolu yemek tarifleri 2
Bir hırka bir lokma 6
SON İLANLAR
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İstanbul Et ve Süt Kurumu işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam