Mescid-i Aksa'dan İslam dünyasına yardım çağrısı
|10 Mayıs 2021 11:20
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"Nerede Selahaddinler?" diye haykıran Şeyh Kisvani, Mescid-i Aksa'nın büyük bir saldırı altında olduğunu vurguladı.
Şeyh Kisvani, "Fanatik Yahudiler, bedenlerimizi çiğnemeden Harem'e giremezler." dedi.
İsrail polislerinin Harem-i Şerif'in hürmetini ihlal ettiğini belirten Şeyh Kisvani, İslam dünyasına hitaben, "Nerede onurunuz?" ifadelerini kullandı.
- İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.
Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs Günü" olarak kutluyor.
Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.
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