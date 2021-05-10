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Yüksek lisans öğrencisi Hacer uzaktan eğitim sürecinde köyünde koyun otlatıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Hacer Ulusay, uzaktan eğitim sürecinde, Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyünde ailesine hayvanları otlatarak yardımcı oluyor
 10 Mayıs 2021 11:27
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Yüksek lisans öğrencisi Hacer uzaktan eğitim sürecinde köyünde koyun otlatıyor

Kastamonu'da yüksek lisans öğrencisi Hacer Ulusay, uzaktan eğitim sürecinde köyünde ailesine ait koyunları otlatıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Hacer Ulusay, tez döneminde memleketi olan Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Sofcular köyünde kalıyor.

Her gün erken saatlerde koyunlarını gütmek için araziye çıkan Ulusay, aynı zamanda teziyle ilgili kitaplar okuyup notlar alıyor.

Ulusay, AA muhabirine, ailesine yardım etmek adına uzaktan eğitim sürecinde köye geldiğini söyledi.

Çocukluğundan beri koyunları olduğunu anlatan Ulusay, "Koyunlar eskiden beri bizim evde olan canlılar. Evde diyorum çünkü bazen kuzular olduğunda eve alıp ısıtıyoruz, bakımını yapıyoruz. Yedi sekiz yaşlarından beri koyun güdüyorum diyebilirim. İlk babaannemle başladım koyun gütmeye. Daha sonra lise, üniversite nedeniyle ayrıldım köyden ama geldikçe bu işe devam ediyorum diyebilirim." dedi.

Tez dönemini köyde geçirdiğini belirten Ulusay, "Uzaktan eğitim sürecinde tez yazım dönemini burada geçiriyorum. Köyüme geldim, burada hayvanlar, ev işleri konusunda aileme yardım ediyorum. Koyunlara bakmak küçüklükten beri severek yaptığım bir iş. Ana meslek olarak aslında çobanlık diyebilirim. Hayvanları seviyorum, onların insana farklı bir his kattığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Zamanı verimli bir şekilde değerlendirmek istediğini aktaran Ulusay, "Sabah genelde erken kalkıyoruz. Koyunların, kuzuların bakımını yaptıktan sonra evden çıkıyorum. Havanın güzel olduğu günlerde bilgisayarımı yanımda getirip tezimi koyunları güderken yazıyorum. Bir yandan da yanımda kitaplarımı getiriyorum, okuyorum, notlarımı alıyorum." diye konuştu.

- "Yüksek lisans konum aslında köydeki yaşamın bir parçası"

Tez konusunu "Sofcular köyü ağzı" olarak belirlediğini, köyünde kullanılan farklı Türkçe kelimeleri kaydettiğini dile getiren Ulusay, şöyle devam etti:

"Köyde tez yazmanın, okumanın iyi yanlarının yanı sıra kötü yanları da var. Zaman zaman 'yüksek lisans yapıyorsun da ne oluyor, hala koyun otlatıyorsun' gibi şeyler söylenebiliyor. İnsan olarak kafamızda bazı kalıplar olduğu için 'yüksek lisans yapılıp çobanlık yapılır mı, okuyorsan hayvanlarla ne işin var' gibi şeyler söylenebiliyor. Yüksek lisans yapan kişinin çobanlık yapmaması, hayvanlarla haşır neşir olmaması gibi bir kaide yok. İnsan sevdiği, severek yaptığı iki işi aynı anda yürütebiliyorsa birbirlerinden ilham da alabilir. Tabii bir yandan da şu gözden kaçıyor; benim yüksek lisans konum aslında köydeki yaşamın bir parçası. Ben köyde koyun otlatırken, insanlarla, hayvanlarla iç içeyken bir nevi tezimi yaşıyorum ve bunu aktarıyorum."
Anadolu Ajansı
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