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'İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir." ifadelerini kullandı
 10 Mayıs 2021 11:33
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'İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir'

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."
Anadolu Ajansı
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