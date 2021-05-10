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Sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım: "Sağlık çalışanlarımız hem PCR kontrolleri hem de ateş takiplerini yapıyorlar. Pozitif gelen kişiler de oluyor. Türk vatandaşıysa genelgelere göre yaklaşımımız farklı, yabancı ülke vatandaşıysa genelgeye göre yaklaşımımız farklı oluyor ama hiçbir şekilde kaçırmıyoruz"
 10 Mayıs 2021 11:46
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Sınır kapılarında 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması sürüyor

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelenler için "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması devam ediyor.

Salgınla mücadele amacıyla 30 Aralık 2020'de başlatılan uygulama çerçevesinde kara, deniz ve hava yoluyla Türkiye'ye gelenler için 72 saat geçerliliği olan negatif PCR testi isteniyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kenti Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında uygulama sürüyor, Türkiye'ye giriş yapan yolcuların negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.

Testi olmayanlar Türkiye'de göstereceği ya da İl Sağlık Müdürlüğünce gösterilecek adreslerde karantinaya alınıyor.

- "Sağlık çalışanlarımız hem PCR kontrolleri hem de ateş takiplerini yapıyorlar"

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine sınır kapılarındaki PCR testi kontrollerinin sorunsuz şekilde sürdüğünü söyledi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'ye giriş yapanlara yönelik önemli tedbirler alındığını belirten Yıldırım, bulaşın önüne geçmek için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Çalışmaların 24 esasına göre aralıksız yapıldığına dikkat çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız hem PCR kontrolleri hem de ateş takiplerini yapıyorlar. Şu an için herhangi bir problemimiz bulunmuyor. Pozitif gelen kişiler de oluyor. Türk vatandaşıysa genelgelere göre yaklaşımımız farklı, yabancı ülke vatandaşıysa genelgeye göre yaklaşımımız farklı oluyor. Ama hiçbir şekilde kaçırmıyoruz. Muhakkak PCR ve pasaport kontrollerini yapıp emniyet ve gümrük çalışanlarımızla beraber buradaki gerekli uygulamaları yerine getiriyoruz. Son 72 saat içinde PCR geçerliliği oluyor. Zaten PCR yaptırmadan gelenler karantinaya alınıyorlar. Çoğunlukla da PCR negatif bir şekilde kişiler geliyorlar. Biz de ilgili işlemleri yapıp kendilerini geçiriyoruz."

- "Sağlık hizmetine ulaşımlarına herhangi bir problem yaşatmıyoruz"

Yıldırım, karantina süreçlerinin farklılıklar gösterdiğini ve sağlık yönünden gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını vurguladı.

Bu süreçte binlerce kişinin tedavi ve karantina süreçlerinin tamamlandığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bazı ülkelerden gelenleri kendi gösterdikleri adreslerinde karantinaya alıyoruz. Bazı ülkelerden gelenleri de karantina yurtlarımızda karantinaya alıyoruz. Eğer pozitiflerse tedavilerine de başlıyoruz. Sağlık hizmetlerinde, kişilerin sağlık hizmetine ulaşımlarına herhangi bir problem yaşatmıyoruz. Çok şükür yurtlarda da valimizin büyük destekleriyle özellikle AFAD ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün büyük destekleriyle hizmet kalitesi çok arttı. Son zamanlarda oradan da oldukça fazla memnuniyet mektupları, memnuniyet telefonları geliyor. Zaten hepsi vatandaşımızın sağlığı ve iyiliği için. Bu hizmetleri veren sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Hakları ödenmeyecek derecede fedakarca çalışıyorlar."
Anadolu Ajansı
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