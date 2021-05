İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisinde yarışıyor

İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisinde yarışıyor İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketinde "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde yarışıyor 10 Mayıs 2021 12:04