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19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı

Adalet Bakanlığının, engellilere yönelik adalet hizmetlerinin daha kolay ve erişebilir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü projeler, Türkiye genelinde yaygınlaştırılıyor
 10 Mayıs 2021 12:10
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19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı

'Engelli dostu adliye' temasıyla yapılan çalışmalar kapsamında 19 adliye erişebilirlik sertifikası aldı. 127 adliye binası engelli erişimine yönelik düzenlemelere uygun şekilde projelendirildi.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki adliyeler, adli tıp binaları ve personel eğitim merkezlerinin projelendirilmesinde ve mevcut binalarda Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) Erişilebilirlik ile ilgili standartları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları' hükümlerine göre düzenlemeler yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmede yer alan 'Adalete Erişim' başlığına uygun olarak yapılan çalışmalar kapsamında, engellilerin kolay bilgi almalarını ve işlemlerini rahatça gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla bedensel, görme ve işitme engellilerin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Yapılan düzenlemelerde engelli rampalarının kullanıma sunulmasının yanı sıra, görme engelliler için de hissedilebilir yürüme yüzeylerinin yapımı, bina girişine yakın konumda engelli otoparkı, bina girişlerinde engelli rampaları, merdiven ve rampalarda engelli kullanımına uygun küpeşteler, danışma birimi ve ön bürolarda engelli bankoları, bina içinde asansörler ve engelli tuvaletleri yer alıyor. Ayrıca Braille alfabesi ile kabartmalı olarak yazabilen yazıcılar hizmete sunulurken, çok sayıda adliyede engelli asansörleri hizmet veriyor.

'19 adliyeye erişebilirlik sertifikası'

'Engelli dostu adliyeler' temasıyla yapılan çalışmalarda, TSE ve Bakanlığın standartlarını karşılayan Türkiye genelindeki 19 adliye 'erişebilirlik sertifikası' almaya hak kazandı. Ayrıca 127 adliye de engelli erişimine yönelik düzenlemelere uygun olacak şekilde projelendirildi. Ülke genelindeki tüm adliyelerin 'engelli dostu adliye' olması için çalışmalar sürdürülüyor. Adalet Bakanlığınca ülke geneline yaygınlaştırılan Engelli Dostu Adliye Projesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen Herkes İçin Erişilebilirlik temalı programda ödül kazandı. 2019 yılında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda 7 ayrı dalda Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini bulmuş, Adalet Bakanlığı da Kamu Hizmet Binaları kategorisindeki Erişilebilir Adalet Hizmetleri için ödül almaya hak kazanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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