Öğle ezanından sonra Mescid-i Aksa için sala okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek."

Prof. Dr. Erbaş açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

"Tarihi Orhan Gazi Camii'nin önünden bütün dünyaya sesleniyorum. İşgalci terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Tam bir barbarlık ve vahşet ile Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye çalışmakta, gözü dönmüş canavarlar Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları canice katletmeye, Müslümanlara saldırmaya çalışmaktadırlar. Tüm dünyanın gözü önünde tarihe karşı, masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır."

"CANİCE SALDIRILARI ŞİDDETLE LANETLİYORUM"

"Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan sırtlan sürülerini ve canice saldırılarını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum."

"Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti zalimlerin, hainlerin, işgalcilerin üzerine olsun."

"YAKTIĞINIZ TERÖR ATEŞİ CEHENNEMİNİZ OLACAK"

"İşgalcilere sesleniyorum. Ey zalimler! Azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de helak olacaksınız. Pişman olacaksınız. Sebep olduğunuz kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. Yaktığınız terör ateşi, cehenneminiz olacak."

"HER CÜMLE ANLAMINI KAYBETMEK ÜZEREDİR"

"İnsanlığın vicdanına sesleniyorum. İnsanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk, zorla evlerinden çıkarılıyor. Evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin. İnsanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz. Hukuk adına, özgürlük adına, insanlık adına söylediğiniz her cümle anlamını kaybetmek üzeredir."

"PEYGAMBERLERİN HATIRASINA İHANET EDİLİYOR"

"Ey Yahudiler, Hristiyanlar, çeşitli dinlerin mensupları. Kudüs'ün hatırasına ihanet ediliyor. Peygamberlerin hatırasına ihanet ediliyor. Samimiyet sınavının sonundasınız. Eğer bu vahşeti engellemek için harekete geçmezseniz, Allah ve elçileri adına söyleyeceğiniz hiçbir cümlenin insanlık vicdanında hiçbir zaman hiçbir karşılığı olmayacaktır."

"GAFLETTEN NE ZAMAN UYANACAKSINIZ"

"İslam dünyasına sesleniyorum. Ey Müslümanlar! Müslümanların liderleri, önderleri. Hala bir araya gelmeyecek misiniz? Bir avuç azgın azınlığın cesaret aldığı gafletten ne zaman uyanacaksınız? Sizi vahyin şehrine karşı umursamaz kılan nedir? Masumların yanında durmaktan alıkoyan nedir?"

"ZALİMLER YOK OLACAK"

"Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah'ın mescitlerini kirletmeye gücü yetmemiştir. Elbette masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi de galip gelecektir. Zalimler yok olacak, mescitlerde barışın ve rahmetin çağrısı insanlığın ufkunu aydınlatmaya devam edecektir. Ama Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne insafsızca müdahale edilirken, vahiy ile kutsanan şehir tahrip edilirken duyarsız kalanlar insanlık vicdanında mahkum, tarihin ve geleceğin önünde mahcup alemlerin Rabbinin önünde rezil ve rüsva olacaktır."

"Tüm Müslümanları ve insanlığı eli ile, dili ile, kalbi ile tüm imkanları ile Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyorum."