Meteorolojiden 6 il için don uyarısı
Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak için pazartesi ve salı günü için don uyarısı yapıldı
|10 Mayıs 2021 12:26
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