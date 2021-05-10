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TOBB, 'Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı' iddialarını yalanladı

TOBB: "TOBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin şirketleri, TOBB'un düzenlediği ihalelere giremez ve TOBB'a kendi ürün ve hizmetlerini satamaz"
 10 Mayıs 2021 12:48
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TOBB, 'Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı' iddialarını yalanladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, bir internet sitesinde yer alan "Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı" iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilerek, hizmet alınan Tür-Sum şirketinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun hiçbir ortaklığının söz konusu olmadığı bildirildi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde yer alan "TOBB'un Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet aldığı" iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, TOBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin şirketlerinin, Birliğin düzenlediği ihalelere giremeyeceği ve TOBB'a kendi ürün ve hizmetlerini satamayacağı vurgulandı.

TOBB ve iştiraklerinin düzenlediği ihalelerde, ihaleyi kazanan firmadan yazılı bir taahhütname de alındığı belirtilerek, bununla, ihaleyi alan şirketin, TOBB Başkanının şirketlerinden mal almayacağını taahhüt ettiği bilgisi verildi.

- "TOBB'un etik kuralları da hiçbir şekilde çiğnenmemiştir"

Haberde yer alan iddia, itham ve yorumların aksine TOBB'un etik kurallarının hiçbir şekilde çiğnenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TOBB, büyük hassasiyet gösterdiği bu kuralları en başından itibaren kararlılıkla uygulamıştır ve uygulamayı da sürdürecektir. Haberde ismi geçen Tür-Sum şirketi, TOBB'un il ve ilçelerdeki okul yapımı gibi bazı faaliyetlerinde teknik müşavirlik hizmeti vermiştir. Bu hizmet, söz konusu faaliyetlerin inşaat ve alım işlerinden bağımsız olarak denetimine yöneliktir. Kamu ve özel sektörde herkes gayet iyi bilir ki asıl büyük önem taşıyan inşaat ihalesinin düzgün ve şartnameye uygun yürütülmesidir. Bu noktada kilit bir rolü olan teknik müşavir seçiminde, geçmiş performansının ve yetkinliğinin bilinmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Kamu ve özel sektöre hizmet veren ve 44 yıldır faaliyet gösteren Tür-Sum, yurt içi ve dışı iş deneyimleri, yetkin kadrosu dolayısıyla tercih edilmiştir. Ahmet Akpınar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Tür-Sum şirketiyle TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun herhangi bir ortaklığı veya bağı bulunmamaktadır."

Açıklamada, haberde söz edilen Armada ve Söğütözü'nün çok ortaklı şirketler olduğu bilgisi paylaşılarak, Söğütözü'nün mal sahibi olduğu Armada'nın ise işletici firma ve 58 ortaklı olduğu aktarıldı.

Hisarcıklıoğlu'nun yüzde 9,74 oranla azınlık hissedarlardan ve Ahmet Akpınar'ın da yüzde 3,2 oranla küçük hissedarlardan olduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede söz konusu teknik müşavirlik şirketinin sahibinin, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun azınlık hissedarı olduğu bir şirkette çok küçük hissedarlardan biri olması gündeme getirilerek tüm bu gerçeklerin göz ardı edilmeye çalışılması son derece yanlış ve yanıltıcıdır." denildi.
Anadolu Ajansı
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