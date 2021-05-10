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Karantinada tutulduğu yurttan kaçan yabancı uyruklu kişi yakalandı
Kırıkkale'de durumu riskli olduğu için karantinada tutulduğu öğrenci yurdundan kaçan Pakistan uyruklu kişi yakalandı.
|10 Mayıs 2021 13:04
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M.A, dün HES kodu sorgulamasında durumunun riskli çıkması üzerine Yahşihan ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.
M.A'nın sabah saatlerinde yurttan kaçtığını fark eden görevliler, durumu kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında yaptığı uygulama sırasında M.A'yı yakaladı.
İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan M.A, yeniden yurda götürüldü.
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