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Elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi için teklif

CHP, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesini, TRT payının kaldırılmasını, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin faturaya yansıtılmamasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.
 10 Mayıs 2021 13:09
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Elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi için teklif

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan teklif, Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapıyor.

Teklife göre, elektrik tüketiminde abonelere uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak. Elektrik enerjisi bedeline yansıtılan TRT payı kaldırılacak. Teknik ve teknik olmayan kayıp ile sayaç okuma bedeli adı altındaki maliyetler, tüketiciye yansıtılmayacak.

Teklifin gerekçesinde, son 7 yılda hanelerde kullanılan elektriğe yüzde 120 oranında zam geldiği, 2014'te ortalama 100 lira ödenen bir faturanın 2021 başında yaklaşık 220 liraya yükseldiği, bunun da aile bütçesine yük getirdiği belirtildi.

"TRT Payı" adı altında hane başına yılda ortalama 42 lira, bandrol bedelleri adı altında da 72 lira ödendiği ifade edilerek, "Bu bedel her elektrik ve cihaz zammında yükselmiştir. Bir kişinin sırf elektrik aboneliği nedeniyle hem işletmesi hem de evinde 42'şer lira bedel ödemesi, durumun çarpıklığını ortaya koymaktadır." denildi.

Gerekçede, elektrik faturasına kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin dahil edildiği, abone sahibinin kullandığı elektriğe ek olarak birçok masrafı, vergi ve fonu da ödemek zorunda olduğu kaydedildi.

Elektrik faturalarındaki bazı vergi ve fonların düşürülmesinin, sosyal devletin gereği olduğu vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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