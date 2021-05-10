Eczacılar koronavirüs aşısında patentin kaldırılması çağrısında bulundu
|10 Mayıs 2021 13:35
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14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Edirne Eczacılar Odası'nda düzenlenen program Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar için yapılan saygı duruşuyla başladı.
Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Uygar Güler gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle günlerini buruk karşıladıklarını belirtti.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve eczacılar için Allah'tan rahmet dileyen Güler, "Kaybettiğimiz 415 sağlık çalışanının 50'si meslektaşımız ve 11 tanesi eczane teknisyenlerimizdi. Bizler de meslektaşlarımız Süreyya Zıpkınkurt ve Tevfik Fikret Atılgan meslek büyüklerimizi pandemiye kurban vermiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Onların nezdinde tüm sağlık şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyoruz." dedi.
- "Aşıda patent kabul edilemez"
Salgında aşılama oranlarının artması ile sona yaklaşılacağını vurgulayan Güler, sırası gelen herkesin aşı yaptırmasını istedi.
Dünya genelinde sosyo-ekonomik gelir dağılımı iyi olmayan, az gelişmiş birçok ülkede aşılama oranlarının çok düşük olduğunu aktaran Güler, "Aşılar insanlığın ortak mirasıdır ve aşıda patent kabul edilemez. Bir an önce aşılarda patent kalkmalı ve dünya nüfusu ivedilikle aşılanmalıdır." diye konuştu.
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