47 yaşındaki öğretim üyesi koronadan hayatını kaybetti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. Talip Torun (47), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|10 Mayıs 2021 13:48
|+Aa- Yazdır
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Talip Torun, 2 ay önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurarak Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Torun, evde tedavi görmeye başladı.
Sağlık durumu ağırlaşan 2 çocuk babası Torun, 21 Mart'ta hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Torun, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Talip Torun için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Torun'un ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Talip Torun, şehir mezarlığında toprağa verildi.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19 salgınında fiziksel inaktiviteye bağlı inme riski arttı
10 Mayıs 2021 14:42
|Bayramda 3 büyük şehirde yağış beklenmiyor
10 Mayıs 2021 13:50
|Hastaneler aşı ziyan olmasın diye 'insan transferi' yapıyor
10 Mayıs 2021 12:44
|Mescid-i Aksa için tüm camilerde sela okundu
10 Mayıs 2021 12:23
|Uzmanı yanıtladı: Kapanmadan çıkınca ne yapılmalı?
10 Mayıs 2021 12:16
|İstanbul Havalimanı, 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' kategorisinde yarışıyor
10 Mayıs 2021 12:04
|Nisan ayında en yüksek ve en düşük sıcaklık buralarda ölçüldü
10 Mayıs 2021 11:09
|Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
10 Mayıs 2021 10:39
|İstanbul'da büyük tehlike! Yollarda toz değil, zehir var
10 Mayıs 2021 10:04
|Meteoroloji tahminlerini açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
10 Mayıs 2021 09:02