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Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|10 Mayıs 2021 13:49
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İddiaya göre, merkeze bağlı Bostanlı köyünde yaşayan H.B.T (43), köy yakınlarındaki arazide karşılaştığı, aralarında husumet bulunan U.K (30) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda H.B.T, üzerindeki tabancayla U.K'ye ateş etti.
Silah sesini duyan U.K'nin babası M.K. de olay yerine giderek, H.B.T'yi sopayla darbetti. M.K, daha sonra H.B.T'nin elindeki silahı alarak ateş etti.
H.B.T. olay yerinde, ağır yaralanan U.K. de kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Elinden hafif yaralanan baba M.K. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.K, E.T ve A.K. gözaltına aldı.
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