Bayramda 3 büyük şehirde yağış beklenmiyor
|10 Mayıs 2021 13:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arife günü ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ramazan Bayramı'nın birinci günü Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Cuma günü Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Bayramın üçüncü günüyse kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve doğu bölgelerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının Ankara'da 25-31, İstanbul'da 23-28 ve İzmir'de 26-30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
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