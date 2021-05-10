1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AA'nın Kudüs Muhabiri, Mescid-i Aksa'daki müdahalede yaralandı

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın kapısında cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Kudüs Muhabiri Esat Fırat karnından yaralandı.
 10 Mayıs 2021 15:30
+Aa- Yazdır
AA'nın Kudüs Muhabiri, Mescid-i Aksa'daki müdahalede yaralandı

Harem-i Şerif'teki olayları takip eden Fırat'ın karnının sağ tarafında, polisin Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı'nın dış kısmında attığı ses bombası nedeniyle kanama meydana geldi.

Hafif yaralanan Fırat'a olay yerinde müdahale edildi.

- İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahelesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

AA foto muhabiri Mustafa Haruf da bugünkü olaylarda ikinci kez plastik mermiyle yaralanmıştı.

Mescid-i Aksa'nın çevresindeki gerilim devam ediyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Myanmar'da darbe karşıtı 1683 akademisyen görevden uzaklaştırıldı
10 Mayıs 2021 17:29		 Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
10 Mayıs 2021 15:50
Çin roket parçasıyla ilgili eleştirilerin haksız olduğunu savundu
10 Mayıs 2021 15:04		 Polisin, Mescid-i Aksa'daki saldırısında yaralı sayısı 305'e çıktı
10 Mayıs 2021 13:31
Avrupa ülkesi, Türk aşı sertifikasını tanıyacak
10 Mayıs 2021 13:16		 Mescid-i Aksa'dan İslam dünyasına yardım çağrısı
10 Mayıs 2021 11:20
Uyuyacak çalışanlar aranıyor 12 bin TL ödenecek!
10 Mayıs 2021 07:52		 Fransa'da askerler, ikinci bir bildiriyle yine 'iç savaş' uyarısında bulundu
10 Mayıs 2021 06:30
Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti
09 Mayıs 2021 21:46		 Hac ibadeti Kovid-19 önlemleri altında yapılacak
09 Mayıs 2021 18:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi son yolculuklarına uğurlandı17:38 - Kısıtlamaya rağmen bayram öncesi çikolata ve şeker kuyruğu17:37 - Gün sonu döviz fiyatları17:32 - Amasya'da köy muhtarı tam kapanmada köylüler için ekmek pişiriyor17:29 - Myanmar'da darbe karşıtı 1683 akademisyen görevden uzaklaştırıldı17:16 - Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
17:12 - 'Kovid-19 vakalarındaki düşüşün hızlanması bekleniyor'17:11 - Ankara'da, doktor eşinin öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı17:11 - Adalet Bakanı Gül'den 'Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü' mesajı17:07 - Sağlık çalışanı seyahat izni belgesi ile dolandırıldı16:53 - SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı16:49 - Osmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttı
16:42 - Uzmanlara göre, acilen İsrail'e ekonomik ve siyasi yaptırım uygulaması gerek16:35 - 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat geçirildi16:34 - Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı16:33 - 10 yıl sonra kavuştular! Gözyaşları sel oldu16:19 - Elazığ'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
16:10 - Erdoğan, Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Hastaneler aşı ziyan olmasın diye 'insan transferi' yapıyor
47 yaşındaki öğretim üyesi koronadan hayatını kaybetti
45 yaşındaki adam 18 yaşındaki kızın kabusu oldu
Komşuların 'inat merdiveni! Herkes kendi yolundan evine çıkıyor
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne zaman adam oluruz 7
mobilite 2
zihni sinir 1
Kafaya göre takılmak 2
Maruziyet 2
Yalpalamak 3
pandemide izlenecek dizi tavsiyesi 3
Bir hırka bir lokma 6
tavşan atlet 1
pazar 1
SON İLANLAR
Lahor Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam