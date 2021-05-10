AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Ali Babacan'a tepki
|10 Mayıs 2021 15:30
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 2018'de AK Parti'de olduğu dönemde, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olması için çalışan Ali Babacan'ın tutumunun ilkeli siyaset anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.
Şahin, Twitter'den yaptığı paylaşımda, şimdi DEVA Partisi Genel Başkanı olan Babacan'ın 1 Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018 arasında 26. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili olduğunu hatırlattı.
Babacan'ın bu dönemde bir taraftan 316 AK Parti milletvekili ile Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı gösterirken, diğer yandan da Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çalışmalarının tam ortasında yer aldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:
"Babacan'ın yüzü kızarmadan ifade ettiği bu durumu ilkeli bir siyaset anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. Hadi gelin durumun adını tam koyalım: Bunun adı riyakarlıktır, sahtekarlıktır, ihanettir, iki yüzlülüktür, sinsiliktir, utanmazlıktır, arkadan iş çevirmedir, pişkinliktir."
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