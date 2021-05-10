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Uygulamalı eğitimden mezun gençler, staj yaptıkları iş yerinde yükselebiliyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık:- "(+1 eğitim modeli) Bu sayede işletmeler kolay insan kaynağına ulaşabiliyorlar. Mezun ettiğimiz öğrenciler de kolay iş buluyorlar"
 10 Mayıs 2021 14:51
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Uygulamalı eğitimden mezun gençler, staj yaptıkları iş yerinde yükselebiliyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) hayata geçirilen "+1 Eğitim Modeli" ile öğrencilik yıllarındayken stajyerlik yaptıkları firmalarda iş imkanına kavuşan üniversiteliler, mezuniyetlerinin ardından yöneticilik pozisyonuna kadar yükselebiliyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine, ülkenin gelişmesi için bilgiden pazara giden yolu doğru kurgulamaya çalıştıklarını, bu kapsamda işletmelerin ve iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli insanları yetiştirmek için birlikte hareket ettiklerini belirtti.

İş yerlerinde "+1 Eğitimi Modeli" ile bir dönem çalışan öğrencilerin, uygulama becerisine sahip oldukları için çok kolayca iş bulabildiklerini anlatan Sarıbıyık, "Bu sayede işletmeler kolay insan kaynağına ulaşabiliyorlar. Mezun ettiğimiz öğrenciler de kolay iş buluyorlar." dedi.

Sarıbıyık, iş birliği içerisindeki birçok firmanın gerekli büyümeyi mezun olan öğrencilerden aldıkları destekle gerçekleştirdiklerini anlatarak, "İş birliği içerisinde çalıştığımız firmada 11 mezun öğrencimiz var, bunlardan 4'ü müdür, 3'ü takım başkanı seviyesinde, diğer arkadaşlarımız da ekip içerisinde çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Salgın sürecinde 5 binden fazla öğrenciyi iş dünyasıyla buluşturduklarını aktaran Sarıbıyık, "Üniversitemizde yabancı öğrencilerimiz de var. Onlar da aynı uygulamaya tabi olduğu için iş dünyasıyla buluşuyorlar. Yabancı öğrenci, ülkesine döndüğü zaman buradaki firmayla irtibatlı olduğu için köprü oluşturuyor ve biz buna 'ticaret köprüsü' diyoruz." ifadesini kullandı.

- "Aslında usta çırak ilişkisini oluşturduk"

İşletme sahibi Tansel Cavit Kulak da bu modelin öğrencilerin bizzat iş dünyasının içinde personel gibi çalışmalarını sağladığını belirterek, "Biz burada bir şekilde aslında usta çırak ilişkisini de oluşturduk. Öğrencilerimizi 7+1 ve 3+1 modelinde firmamızda yetiştirdik, burada kaldılar, bir zaman sonra bu çocukları bölüm müdürleri yaptık." diye konuştu.

Bütün iş insanlarına "+1" modelini öneren Kulak, "Bu çocuklarımız 3 yıl evvel buraya stajyer olarak gelmişti, şu anda emirlerinde mühendisler, teknikerler bulunan ve ayda her birim başı 1 milyon lira ciro yapan yönetici haline geldiler." dedi.

Stajyerlik yaptığı firmada bölüm müdürü olan Tuğba Kol ise "Okulumuzun uyguladığı +1 ile staj yaptığım firmada müdürlük pozisyonuna kadar yükseldim. Bu da çok kısa bir zamanda oldu." ifadesini kullandı.

Satın alma uzmanı Kemal Cesur da okulunun bu yıl biteceğini, 16 haftalık dönem stajının sona ermesiyle burada işe başladığını belirterek, bunda stajının önemli payı olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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