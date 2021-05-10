3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
|10 Mayıs 2021 14:52
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Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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