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Ankaralılar 30 Ağustos'ta Millet Bahçesi'ne kavuşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 303 millet bahçesi projesinin 80 tanesi tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu kapsamda 81 ilde 2023'e kadar projelerini gerçekleştireceklerinden bahseden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Atatürk Kültür Merkezi'nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesini ağustos ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çok örnek bir proje olacak, çok önemsiyoruz. Ankara'nın Central Parkı diyebiliriz" dedi.
 10 Mayıs 2021 15:02
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Ankaralılar 30 Ağustos'ta Millet Bahçesi'ne kavuşacak

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin de içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesinin tamamlanması için gün sayılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi içindeki Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Toplam proje alanının 637 bin metrekare, yeşil ve açık alanların 601 bin metrekare ve yapısal kapalı alanları 35 bin metrekare olduğunu belirtti. Millet bahçesinin içinde kıraathane, kütüphane, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun ve spor alanları, kapalı otopark gibi yerlerin de bulunacağından bahsederek, 760 bin metrekarelik alanın tramvayla da gezilebileceğini kaydetti. Bakan Kurum, yapılacak millet bahçesinin deprem meydana gelmesi halinde de toplanma alanı olarak kullanılacağını belirtti. Projenin yüzde 86'sı tamamlandı.

Projenin yüzde 86'sı tamamlandı

Projenin önemine değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bu proje ile birlikte Ankara'mızın hem güneyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz. Atatürk Orman Çiftliği ile Atatürk Kültür Merkezi'ni buradan Gençlik Parkı'mızı, 19 Mayıs Stadyumu'muzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını, Ankara Hergelen Meydanı'nı ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar tarihi, kültürel ve doğal aksı birbirine bağlayacağız. Ankara'mız bu alanda nefes alacak. Atatürk Orman Çiftliği ile Gençlik Parkı'nı 19 Mayıs Stadyumu'muzun bulunduğu alanı birbirine bağlayacak çok önemli bir yeşil alanı kazandıracağız. 760 bin metrekare üzerine kurulu, Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilecek bir millet bahçesi inşasında yüzde 86 oranında ilerledik. Millet Bahçemizi 30 Ağustos'a kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hem Ankara'mıza hem bölgemize hem Türkiye'mize hizmet edecek millet bahçesini 30 Ağustos'ta tüm hemşehrilerimize kazandırmış olacağız. Önemli bir yatırım. Çok örnek bir proje olacak, çok önemsiyoruz. Burasını Ankara'nın Central Parkı yapacağız."

7/24 işleyen bir merkez olacak

Projenin tamamlanmasıyla, alanda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerin olacağını aktaran Kurum, AKM Millet Bahçesi'nin 7 gün 24 saat işleyen çok önemli bir merkez olacağını belirtti. Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: "Kitap okuma, hobi alanları, çocuk oyun alanları yapacağız. Çimlerde oturulacak. Macera parklarında gezebilecekleri, 760 bin metrekarelik alanda tramvay yolumuz olacak. 4 durak var, istenilen durakta vakit geçirilebilecek. Binicilik, etkinlik çayırlarının, gösteri havuzlarının olduğu alanlar olacak. Gerektiğinde bin kişilik konferans salonunda eğitim yapılacak. Yöresel ürün pazarında organik ürünlerden faydalanılacak. Projede kapalı otopark yer alacak. Bahçemize, bölgeye gelenlere hizmet verecek ve bölgedeki otopark sorununa hizmet verecek proje olacak."

Bin adet ağaç dikilecek

640 bin metrekare rekreasyon alanına ve 89 bin metrekare inşaat alanına sahip olan proje kapsamında millet kıraathanesi, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, binicilik merkezi, sağlık merkezi, tramvay durakları, bakım onarım merkezi, çok amaçlı bina ve kapalı otoparklar yer alıyor. Rekreasyon alanlarında ise biyolojik gölet, gösteri ve yansıma havuzları, Zipp Coaster, tören alanı, buz pisti, kaykay pisti, menaj alanı, bisiklet ve koşu yolları, toplanma meydanı, çayır amfi, açık ve kapalı otopark alanları, açık hava spor alanları, çocuk oyun alanları ve bostan alanları bulunuyor. Proje kapsamında bin adet ağaç dikilecek.
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