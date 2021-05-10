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Kovalamaca sahnesinde düşen dizi oyuncusu hastanelik oldu

Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve uyuşturucunun zararlarını göstermek için Kocaeli'de çekimleri devam eden 'Umut Benim Oğlum' dizi setinde bir kaza yaşandı. Kovalamaca sahnesinde düşen oyuncu hastanelik oldu.
 10 Mayıs 2021 15:13
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Kovalamaca sahnesinde düşen dizi oyuncusu hastanelik oldu

Organ bağışıyla tek bir kişinin pek çok insanın hayatını kurtaracağını hatırlatmak isteyen bir grubun gönüllü olarak çektiği 'Umut Benim Oğlum' dizi setinde kaza yaşandı. Dizide gönüllü olarak polis rolünde oynayan Onur Emre Şengün, Sekapark mevkiinde çekilen bir kovalamaca sahnesinde yere düşerek yaralandı.

Sabah gazetesinden Abbas Çakar'ın haberine göre kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri, Şengün'e yaptıkları ilk müdahale sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Düşme sonucu omuzu çıkan Şengün yapılan müdahalesi sonrası hastanede tedavi altına alındı.
Sabah
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