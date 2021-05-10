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AK Parti milletvekilleri, yeni bir Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti'li vekiller, sigortacılık kanunu, BES ve bir KHK'nın değiştirilmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundular.
 10 Mayıs 2021 15:41
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AK Parti milletvekilleri, yeni bir Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu

İŞTE SUNULAN KANUNUN GENEL GEREKÇESİ
Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümenin sağlanabilmesi için hazırlanan Ekonomi Reformları Paketi ile "makroekonomik istikrarın temini", "rekabetçi üretim ve verimlilik artışları" ve "şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim" amaçlanmaktadır.
Söz konusu reformlar kapsamında gerçekleştirilmesi gereken hedefler Ekonomi Reformları Eylem Planında belirlenmiş olup, reformların hayata geçirilebilmesi için mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda Teklifle, Ekonomi Reformları Eylem Planında yer alan bazı hedeflerin gerçekleştirilmesini teminen muhtelif kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle;
-18 yaş altı vatandaşlarımızın Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasının sağlanması,
- Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması,
- Orta vadeli mali plan ve orta vadeli program belgelerinin orta vadeli program adı altında tek bir belge olacak şekilde düzenlenerek bütçe hazırlık sürecinin daha etkin kılınması,
- Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için bu işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerinin Hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankalardan 30/6/2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülmesine olanak tanınması,
- Sigorta ve reasürans teminatı bulunamayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretilebilmesi ve ölçek ekonomisinden faydalanılabilmesi,
amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ülkemiz fınansal sisteminin iktisadi büyümeyi etkin bir şekilde destekleyebilmesi adına istikrarının korunması ilkesi çerçevesinde, fınansal sistemi gözeten farklı otoritelerin eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerektiğinden, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin, görev ve yetkileri gözden geçirilerek daha etkin ve şeffaf bir kurumsal yapı oluşturulacak şekilde Finansal İstikrar Komitesi olarak yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Diğer yandan, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 tarihli ve Esas No: 2019/40, Karar No: 2020/40 karan ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ve 92 nci maddelerinde kısmi iptallere hükmedilmiş olduğundan, Kanun Teklifiyle, trafik sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarına ilişkin boşluğun giderilmesi ve trafik sigortası teminatı dışında kalan hallere ilişkin kapsamlı düzenlemelere gidilmesi öngörülmektedir.

Anadolu Ajansı
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