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Mersin'de uçuruma yuvarlanan tankerin şoförü hayatını kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçuruma yuvarlanan tankerin şoförü yaşamını yitirdi.
 10 Mayıs 2021 15:58
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Mersin'de uçuruma yuvarlanan tankerin şoförü hayatını kaybetti

Ahmet Teke yönetimindeki tanker, Belçınar Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlandı.

Kazada araçta sıkışan şoför Teke olay yerinde hayatını kaybetti.

Teke'nin cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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