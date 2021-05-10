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Mersin'de uçuruma yuvarlanan tankerin şoförü hayatını kaybetti
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde uçuruma yuvarlanan tankerin şoförü yaşamını yitirdi.
|10 Mayıs 2021 15:58
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