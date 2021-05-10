Erdoğan, Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı
|10 Mayıs 2021 16:10
|+Aa- Yazdır
Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.
Erdoğan, İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.
CNN TÜRK Muhabiri Sena Alkan görüşme hakkında şu detayları paylaştı:
Görüşmelerde saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarını terör olarak nitelendirdi. Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğu aktarıldı. Bundan sonraki atılacak adımlar da kapsamlı olarak ele alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adalet Bakanı Gül'den 'Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü' mesajı
10 Mayıs 2021 17:11
|Uzmanlara göre, acilen İsrail'e ekonomik ve siyasi yaptırım uygulaması gerek
10 Mayıs 2021 16:42
|Siyasilerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
10 Mayıs 2021 15:50
|AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Ali Babacan'a tepki
10 Mayıs 2021 15:30
|Ömer Çelik: Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor
10 Mayıs 2021 15:18
|İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında incelemeyi tamamladı
10 Mayıs 2021 14:05
|Bakan Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
10 Mayıs 2021 12:32
|TSK'nin 'Timsah' gücü zorlu görevlere hazır
10 Mayıs 2021 11:54
|'İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir'
10 Mayıs 2021 11:33
|Ali Babacan: Görünür değildim ama tam göbeğindeydim
10 Mayıs 2021 11:00