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Elazığ'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Elazığ'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
|10 Mayıs 2021 16:19
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Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi 1970. Sokak'taki sitenin kanalizasyonunda firma bünyesinde çalışma yapan Mehmet Uçan ve Turgut Bostancı, yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura indikleri sırada göçük meydana geldi.
Uçan ve Bostancı toprak altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yaralı iki işçi kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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