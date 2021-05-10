Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
|10 Mayıs 2021 16:34
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis cezaları bulunan B.C. ve D.E'nin saklandıkları adresi belirledi.
Örgüte ait hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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