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Osmaniye'de hayırsever esnaf, vatandaşlara 100 ton patates ve soğan dağıttı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaflık yapan hayırsever, ramazan nedeniyle vatandaşlara 100 ton patates ve soğan yardımında bulundu.
|10 Mayıs 2021 16:49
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İlçede esnaflık yapan Ökkeş Akbaş, yaklaşan bayram dolayısıyla vatandaşlara 50'şer kiloluk çuvallar içinde patates ve soğanı dağıttı.
Kamyona doldurduğu çuvalları vatandaşlara tek tek teslim eden Akbaş, AA muhabirine, toplam 100 ton patates ve soğanın ücretsiz halka ulaştırıldığını söyledi.
Ramazanda vatandaşların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunmak istediğini dile getire Akbaş, şöyle konuştu:
"Hem ramazan hem de vefat eden babamın hayrına insanların ramazan sofralarına katık olsun diye 50'şer kiloluk çuvallarla patates ve soğan dağıtıyorum. Onların mutluluğu bizleri sevindiriyor. Allah izin verirse her yıl dağıtacağım."
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