SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
|10 Mayıs 2021 16:53
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"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
Falcon-9 roketi, fırlatılıştan sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu. Bu, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 10'uncu fırlatışı oldu.
Şirketin kurucu ve sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez SpaceX üretimi yeniden kullanılabilir bir roketin görev sayısının çift haneli rakamlara ulaştığını duyurdu.
Bu, şirketin Starlink projesi kapsamında gerçekleştirdiği 27'nci fırlatış oldu.
SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
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