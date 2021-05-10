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Sağlık çalışanı seyahat izni belgesi ile dolandırıldı
Tam kapanma sürecinde Giresun'a gitmek isteyen bir sağlık çalışanı seyahat izni alamadı. Kaymakamlık çıkışında kendisine seyahat belgesi bulacağını söyleyen bir dolandırıcıya 400 lirasını kaptırdı.
|10 Mayıs 2021 17:07
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İstanbul'da bir sağlık çalışanı kendisine seyahat izin belgesi ayarlayabileceğini söyleyen kişi tarafından dolandırıldı.
Sağlık çalışanı Turgay E.'nin Şişli Kaymakamlığı'na yaptığı sehayat izni başvurusu kabul edilmedi.
Kaymakamlıktan çıkan sağlıkçının yanına bir dolandırıcı gelip "isterseniz size seyahat belgesi ayarlayabilirim" dedi.
Sağlık çalışanı dolandırıcıya 400 lira verdi. Sahte evrakı alan Turgay E. uçak bileti almak istedi ancak sistemde izin belgesi görünmeyince dolandırıldığını anladı.
Polise başvurdu. Kağıthane ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri dolandırıcıyı yakaladı. Şüpheli tutuklandı.
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