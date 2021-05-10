Kısıtlamaya rağmen bayram öncesi çikolata ve şeker kuyruğu
|10 Mayıs 2021 17:38
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Ramazan Bayramına sayılı günler kala Bahçelievler'deki bir çikolatacının önünde metrelerce kuyruk oluştu. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda müşteri alan çikolatacının önünde, yoğunluk oluştu. Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar, bayramda evine çikolata götürebilmek için uzun süre kuyrukta bekledi.
Sırada bekleyen ve çikolata-şeker almak için geldiğini anlatana Murat Çapan isimli vatandaş, "Bayram şekeri için geldik buraya. Genelde böyle olmuyor ama kısıtlamadan dolayı böyle, kalabalık oluyor. Bayrama yakın olduğu için kuyruk oldu, kısıtlamadan dolayı da azar kişi alıyorlar. Çikolata, bayram şekeri alacaktım" diye konuştu.
Yenibosna'dan yürüyerek geldiğini belirten Esengül Coşkun isimli kadın ise "Şeker almaya geldik. Çikolata, şeker kuyruğu. 20 dakika bekledik ama sonra çıktık. Yenibosna'da oturuyorum, yürüye yürüye geldik. Önce aldık, çok kuyrukta beklemedik" dedi.
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