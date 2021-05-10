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'Mahrem imamlar' ile haberleşen 2 eski astsubay tahliye edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla tutuklanan 2 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi.
 10 Mayıs 2021 18:00
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'Mahrem imamlar' ile haberleşen 2 eski astsubay tahliye edildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.Ş. ve F.P. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.Ş, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yok. Uzun süredir tutukluyum. Tanık beyanlarını ve suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık F.P. de FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını savunarak tahliye ya da beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklulukta kaldıkları süre ve haklarındaki delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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