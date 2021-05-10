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Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
|10 Mayıs 2021 18:10
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R.Ö. (37) idaresindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu Fırnız mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 LY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki H.Ö. (79), F.Ö. (80) ve T.Ö. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü R.Ö. ise kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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