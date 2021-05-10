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Antalya'da başı kafesin demirlerine sıkışan engelli kadın ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başı kafesin demirlerine sıkışan zihinsel engelli genç kadın hayatını kaybetti.
|10 Mayıs 2021 18:35
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Küçükken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle 3 yaşından bu yana zihinsel engelli olan Hafize Bakır'ın (26), iddialara göre kendisine zarar vermemesi için ailesiyle yaşadığı Ulukapı Mahallesi'ndeki eve 1,5 metre yüksekliğinde demir kafes yaptırıldı.
Babası Osman Bakır tarafından başı kafesin üst kısmındaki demire sıkışmış halde bulunan Hafize Bakır için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
Adrese gelen sağlık ekipleri, Bakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bakır'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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