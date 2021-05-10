Adalar'da İBB'ye atların akıbetini soran tepki pankartları asıldı
Vatandaşlarca siyah zemin üzerine hazırlanan pankartlarda "Atları kime verdiniz", "978 at nerede?", "224 at nasıl ve neden öldü?", "Hani atlar size emanetti?" ifadeleri yer aldı
|10 Mayıs 2021 18:40
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Hayvanseverlerce, faytonların kaldırılmasıyla İBB tarafından satın alınan 1200 atın akıbetine ilişkin Adalar'da bazı yerlere tepki pankartları asıldı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlarca siyah zemin üzerine hazırlanan pankartlarda "Atları kime verdiniz", "978 at nerede?", "224 at nasıl ve neden öldü?", "Hani atlar size emanetti?" ifadeleri yer aldı.
İBB tarafından satın alınan 1200 atın akıbetine ilişkin özellikle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapan hayvanseverler, atların durumuna ilişkin eylem düzenlemişti.
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