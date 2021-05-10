Ulaştırma Bakanı'ndan İkizdere açıklaması: Bölge daha da değerlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de yapılması planlanan taş ocağına ilişkin, "Lojistik limanının denizin altında kalacak taş dolgusu için on farklı bölgede araştırmalar yapıldı ve bu araştırmalar sonucunda tek uygun taşın bu bölgede olduğunu uzmanlarımız ve Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz bize söyledi." dedi.

Karaismailoğlu, Cevizlik taş ocağının yapımıyla ilgili ilgili bölgede yaşayan bazı vatandaşlarla İkizdere Kaymakamlığında görüştü.

Kaymakamlık çıkışında gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Rize'de ve İkizdere'de önemli yatırımların bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük tüneli Ovit Tüneli ile bölgeye yatırımların başladığına işaret eden Karaismailoğlu, devamında Kırık, Dallıkavak ve İkizdere tünelleri ile Karadeniz aksının Anadolu'ya bağlandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars hattının yapılmasıyla birlikte oluşan koridordan Orta Asya'ya ulaşma imkanının doğduğunu ifade ederek, bunun için Rize'nin genelinde çok önemli projeler olduğunu aktardı.

Dünyanın denize dolgu en büyük havalimanlarından birinin Rize'ye yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, 3 milyon metrekarelik bir havalimanının bölgeye kazandırıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın çok önemli olduğunu ve çalışmaların başladığını belirterek, "Geçen yıl ağustos itibarıyla ihalesini yapmıştık. İnşallah burası bittiğinde 34 farklı sektörde 8 bin kişiye istihdam sağlayacak çok önemli bir proje. Başladık projeye, projenin imalatlarına başlayacağız, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Lojistik liman dolgusu için taş ihtiyacı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Rize İyidere Lojistik Limanı için almamız gereken en uygun taşın bulunduğu bölgede rahatsız olan bazı vatandaşlarımız var. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor. Lojistik limanının denizin altında kalacak taş dolgusu için on farklı bölgede araştırmalar yapıldı ve bu araştırmalar sonucunda tek uygun taşın bu bölgede olduğunu uzmanlarımız ve Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz bize söyledi. Akabinde çalışmalara başladık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, bölgede yaşayan vatandaşların görüş ve şikayetlerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bölge vatandaşlarının, köylülerimizin başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare etmek için buraya geldik. İstişarelerimiz devam ediyor. İnşallah bölgeyi fazla rahatsız etmeden bu bölgede eğer etkilenecek 10 tane ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz. 13,5 hektarlık alanda liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp iki yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bu bölgeye çok büyük katkılar sağlayacak önemli projeyi hep birlikte Rizelilerle birlikte, onların destekleri ile birlikte yapmanın çabası içerisindeyiz."

- "Amacımız burada istihdam sağlansın"

"Rizeliler başımızın üstüne." ifadesini kullanan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef dışarıdan gelip burayı kaşımaya çalışan arkadaşlarımıza, dışarıdan gelenlere karşı tavrımız da böyle olmayacaktır. İnşallah Rizelilerle İkizderelilerle çözerek bu bölgeye yapılacak çok kıymetli yatırımı hep birlikte yapacağız. Amacımız burada istihdam sağlansın, bölgenin insanı bölgede, ailesinin yanında çalışsın. Bizler gibi kalkıp İstanbullara gidip iş aramak zorunda kalmasınlar. Bölgesel kalkınmaya, yerel kalkınmaya çok önem veriyoruz. Lojistik limanı bittiğinde 34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş imkanı sağlayacak, bölge daha da değerlenecek. Hem turizm hem tarımı, yanında sanayisi, limanı ile birlikte Rize'yi de ayağa kaldırıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, bugün ve yarın bölgede olacaklarını, sorunların yaşanmaması veya minimum olması için çabaladıklarını da sözlerine ekledi.

İkizdere Kültür Merkezi'nde bazı vatandaşlarla görüşen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra taş ocağı yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Rize Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti.