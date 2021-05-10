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Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
 10 Mayıs 2021 20:14
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Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.734 olarak açıklandı.

Test sayısı 49 milyon 604 bin 004'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 044 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu.
Memurlar.Net
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