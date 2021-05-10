1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSB: Trafik sigortasında belirsizlik ortadan kaldırılmalı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) tazminat hesaplamalarındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması çağrısı yaptı.
 10 Mayıs 2021 19:09
+Aa- Yazdır
TSB: Trafik sigortasında belirsizlik ortadan kaldırılmalı

TSB'den yapılan açıklamada, Trafik Sigortası'nın ruhsat sahibi olan tüm sigorta şirketlerinin yapmakla ve trafikte seyreden işletenlerin yaptırmakla yükümlü olduğu, dolayısıyla 24 milyon araç sahibi yanında trafik kazası mağdurlarını yakından ilgilendiren önemli bir sigorta ürünü olduğuna dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Zorunlu trafik sigortasında bedeni tazminatlar, zarar verilen kişinin vefatı halinde geride kalanlara; tamamen veya belirli bir oranda çalışamaz duruma gelmesi halinde ise kendisine yapılacak tazminat ödemelerini kapsamaktadır. Tazminat hesaplamalarının aktüeryal tekniklere uygun olarak yapılması esastır.

"Geride kalanlar için 'destekten yoksun kalma tazminatı' hesaplaması; vefat eden ve destekten yoksun kalan kişilerin yaşları, beklenen ömrü, gelir seviyesi ve enflasyon gibi birçok kriter dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Daimi maluliyet durumunda da yine aynı kriterler, maluliyet oranı ile birlikte değerlendirilmektedir.

"Ancak, 2015 yılında yapılan Genel Şart ve 2016 yılında yapılan Kanun değişikliği öncesinde yargıya taşınan vakalarda bilirkişi hesaplamalarında farklı metotlar kullanılması ve bu nedenle aynı mağduriyete uğrayanlara farklı tazminatlar ödenmesi, sigorta sektörünün güvenilirliğini zedelenmiştir."

Açıklamada, "Sonuç itibariyle, 2011-2020 döneminde zorunlu trafik sigortasında toplamda 7 milyar TL zarar açıklayan sigorta sektörü açısından yıllardır süregelen belirsizlik ortamına tekrar geri dönülmesi söz konusu ürünün sürdürülebilirliği açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır" denildi ve şöyle devam edildi:

"Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği olarak, kanundan alınan yetkiye dayanılarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile çerçevesi çizilen zorunlu trafik sigortasında hak sahiplerine ödenecek tazminatın tüm taraflar için bilimsel ilkelere uygun ve net bir şekilde ortaya konulmasının ve belirsizliğin ortadan kaldırılmasının tüm taraflara fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu durumun kamu menfaatinin korunması açısından da önemli olduğu kanaatindeyiz.

"Sektör olarak hiçbir sigortalımızın ve hak sahibimizin mağduriyetine sebebiyet vermeden, bilimsel yöntemlere göre hesaplanan tazminatın, doğru kişiye en hızlı sürede ödenmesi öncelikli amacımızdır. Bu nedenle, zorunlu trafik sigortası tazminat hesaplamalarında standardizasyonun sağlanabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi ve tüm paydaşlarımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sigortalılarımızın yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dizel otomobil satışları azaldı, elektrikli ve hibrit satışları arttı
10 Mayıs 2021 11:19		 Çip krizi büyüyor! Markalar donanımları kısmaya başladı
10 Mayıs 2021 09:30
Sıfır araç bulmada sıkıntı yaşanırsa 2. el fiyatları yükselebilir
09 Mayıs 2021 11:05		 TOGG'un mobilite dünyası Avrupa'ya uzandı
08 Mayıs 2021 11:35
Galeri değil, emniyetin otoparkı
08 Mayıs 2021 09:31		 Satılan 10 otomobilden 7'si otomatik vites
07 Mayıs 2021 11:30
TOGG'dan sosyal medyadan 'yatırım fırsatı' dolandırıcılığı uyarısı
06 Mayıs 2021 16:25		 Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor
06 Mayıs 2021 11:27
İkinci el araba piyasasında durgunluk var
05 Mayıs 2021 23:34		 Otomobilde geçen ay en çok bu markalar satıldı
05 Mayıs 2021 11:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:14 - Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı19:43 - Sinop'tan yola çıktı, otostopla Balkanları bedava gezdi19:38 - Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma19:34 - Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu19:30 - Şanlıurfa Valiliği, Akçakale Belediyesi'ne soruşturma açtı19:28 - İsrail masum çocuklara saldırdı: 3'ü çocuk, 9 kişi öldü
19:21 - BioNTech yılın ilk çeyreğinde 1,128 milyar avro kar açıkladı19:17 - Kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği sağladı19:16 - Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar toprağa verildi19:14 - Dünyada Türkçe öğrenmeye ilgi arttı19:09 - TSB: Trafik sigortasında belirsizlik ortadan kaldırılmalı18:59 - Deniz salyasından gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi yapacaklar
18:54 - Dünya genelinde ünlüler, İsraile tepki gösterdi18:50 - Hasta sayısı artınca camiler Kovid-19 bakım merkezlerine dönüştürülüyor18:40 - Adalar'da İBB'ye atların akıbetini soran tepki pankartları asıldı18:35 - Antalya'da başı kafesin demirlerine sıkışan engelli kadın ölü bulundu18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı
18:20 - Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi.
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
Ankara'da, doktor eşinin öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
AK Parti milletvekilleri, yeni bir Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi son yolculuklarına uğurlandı
Hastaneler aşı ziyan olmasın diye 'insan transferi' yapıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kafaya göre takılmak 2
eriyik 2
sis dağı yaylası 3
sauropoda 1
mamut 1
geometri 3
zihni sinir 1
dil sürçmesi 1
Kokulu duş jeli 1
Kalabalık sevmeyen insan 2
SON İLANLAR
Lahor Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam