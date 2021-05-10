Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar toprağa verildi
|10 Mayıs 2021 19:16
|+Aa- Yazdır
Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nar'ın (24) naaşı, Ankara'dan alınarak uçakla Kastamonu Havaalanı'na getirildi.
Şehidin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından Taşköprü ilçesindeki babaevine, helallik alınıp dua edilmesinin ardından Taşköprü Meydanı'na götürüldü.
Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından, öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Murat Nar'ın cenazesi Kurbantepe Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, şehidin annesi Nezaket, babası Mustafa Nar ile yakınlarının yanı sıra Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.
Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sinop'tan yola çıktı, otostopla Balkanları bedava gezdi
10 Mayıs 2021 19:43
|Adalar'da İBB'ye atların akıbetini soran tepki pankartları asıldı
10 Mayıs 2021 18:40
|Kısıtlamaya rağmen bayram öncesi çikolata ve şeker kuyruğu
10 Mayıs 2021 17:38
|Amasya'da köy muhtarı tam kapanmada köylüler için ekmek pişiriyor
10 Mayıs 2021 17:32
|Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
10 Mayıs 2021 17:16
|'Kovid-19 vakalarındaki düşüşün hızlanması bekleniyor'
10 Mayıs 2021 17:12
|Kovid-19 salgınında fiziksel inaktiviteye bağlı inme riski arttı
10 Mayıs 2021 14:42
|Bayramda 3 büyük şehirde yağış beklenmiyor
10 Mayıs 2021 13:50
|47 yaşındaki öğretim üyesi koronadan hayatını kaybetti
10 Mayıs 2021 13:48
|Hastaneler aşı ziyan olmasın diye 'insan transferi' yapıyor
10 Mayıs 2021 12:44