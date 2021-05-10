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İsrail masum çocuklara saldırdı: 3'ü çocuk, 9 kişi şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
 10 Mayıs 2021 19:28
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Hastanesi'ne 3'ü çocuk 9 şehidin naaşının ve çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

Patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermeyen Kudra, olaya İsrail saldırılarının neden olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'ye bugün düzenlediği saldırıda "3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü" duyurdu.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.
İhlas Haber Ajansı
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