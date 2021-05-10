1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Yaşar: Denizi öldürüp, organlarını bağışlamayın

İzmir Körfezi'nde, su yüzeyinde sığ sularda bulunan yeşil deniz marulunun görülmesinin ardından, Marmara'yı tehdit eden deniz salyasına (müsilaj) da rastlanmaya başlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu oluşumların denizleri oksijensiz bıraktığını ve büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bunların tarımsal atık olarak kullanılabilmesi konuşuluyor. Bu birini öldürüp, organlarını bağışlamaya benzer" dedi.
 10 Mayıs 2021 20:26
+Aa- Yazdır
Prof. Yaşar: Denizi öldürüp, organlarını bağışlamayın

İzmir Körfezi'nde halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunların görülmesinin ardından, Marmara Denizi'ni tehdit eden deniz salyasına (müsilaj) da rastlanmaya başlandı. Uzmanlar insan sağlığı açısından bir risk oluşturmasa da denizler için büyük tehlike arz eden bu oluşumların nüfus artışına bağlı olarak son yıllarda arttığını ifade etti. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Müsilaj sebebiyle deniz oksijensiz kalıyor. Denizde oksijen yoksa yaşam yoktur. Bu tür olaylar tüm canlılara zarar verir. Müsilaj ve planktom patlamaları, deniz maruluna göre daha risklidir. Zehirli türleri ciddi balık ölümlerine neden olur. Bu oluşumların tarımda kullanılabilmesi gündemde yer alıyor. Bu bir insanı öldürüp, organlarını bağışlamaya benzer. Önce denizimizi kurtarmalıyız" dedi.

Deniz salyasından gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi yapacaklar

'NÜFUS ARTTIKÇA RİSK ARTIYOR'

Deniz salyasının bir çeşit plankton patlaması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Her bir litre deniz suyunda yaklaşık olarak 1 milyon civarında canlı yaşar ancak havanın ısınmasıyla bunların sayısı 2 milyona çıkar. Bir anda ortamdaki oksijeni çekerler ve ardından ölürler. Beyaz, kahverengi ve kırmızı gibi farklı renklerde görülebilirler. Deniz marulu da salyası da aynı sebeple ortaya çıkar. Denizdeki besin veya nütrientlerin aşırı oranda artması nedeniyle oluşurlar. İzmir'de nüfus az olduğunda hiç sorun yaşanmıyordu. Nüfus arttıkça insanların atıkları denizlere karışıyor ve denizler doygunluğa ulaşıyor. Bu yüzden her an patlıyor. Son 10 yılda her yıl plankton patlaması yaşıyoruz" diye konuştu.

'DENİZİN RAHATSIZLIĞINI İFADE EDİYOR'

Deniz marulu ve salyasının denizin rahatsızlığını ifade ettiğini anlatan Prof. Dr. Yaşar, "Bir tarlaya fazla gübre verilirse tarla yanar. Olay buna benzetilebilir. Bizim görevimiz müsilajların bu denli sık olmasının önüne geçmektir. Yerel yöneticilerin yapması gereken arıtma tesislerini düzgün biçimde çalıştırıp kontrol altında tutmaktır" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Küresel ısınma büyük şehirleri daha fazla etkiliyor
10 Mayıs 2021 22:12		 Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik
10 Mayıs 2021 21:24
Sinop'tan yola çıktı, otostopla Balkanları bedava gezdi
10 Mayıs 2021 19:43		 Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar toprağa verildi
10 Mayıs 2021 19:16
Adalar'da İBB'ye atların akıbetini soran tepki pankartları asıldı
10 Mayıs 2021 18:40		 Kısıtlamaya rağmen bayram öncesi çikolata ve şeker kuyruğu
10 Mayıs 2021 17:38
Amasya'da köy muhtarı tam kapanmada köylüler için ekmek pişiriyor
10 Mayıs 2021 17:32		 Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
10 Mayıs 2021 17:16
'Kovid-19 vakalarındaki düşüşün hızlanması bekleniyor'
10 Mayıs 2021 17:12		 Kovid-19 salgınında fiziksel inaktiviteye bağlı inme riski arttı
10 Mayıs 2021 14:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Küresel ısınma büyük şehirleri daha fazla etkiliyor22:05 - Doktor ve kızı evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı21:50 - BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak21:45 - TÜİK, ENAG'a suç duyurusunun gerekçesini açıkladı21:32 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki21:30 - Bakan Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
21:24 - Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik21:18 - TBMM, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı20:52 - Kılıçdaroğlu'ndan bazı sektörler için 'kontrollü açılım' talebi:20:51 - Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hayatını kaybetti20:48 - Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı20:46 - İsrail uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
20:26 - Prof. Yaşar: Denizi öldürüp, organlarını bağışlamayın20:14 - Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı19:43 - Sinop'tan yola çıktı, otostopla Balkanları bedava gezdi19:38 - Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma19:34 - Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu
19:30 - Şanlıurfa Valiliği, Akçakale Belediyesi'ne soruşturma açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
Ankara'da, doktor eşinin öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
AK Parti milletvekilleri, yeni bir Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi son yolculuklarına uğurlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandemide izlenecek dizi tavsiyesi 3
mutasyon 1
dil sürçmesi 1
takıntı 1
anneler günü 2
ne zaman adam oluruz 6
böcek 2
Maruziyet 2
beden eğitimi dersleri 2
MTA tabiat tarihi müzesi 1
SON İLANLAR
Lahor Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam