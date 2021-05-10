1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan bazı sektörler için 'kontrollü açılım' talebi:

"Kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci için bayram öncesi 2 günü kontrollü açalım. Çok, çok zordalar"
 10 Mayıs 2021 20:52
+Aa- Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan bazı sektörler için 'kontrollü açılım' talebi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı sektörlerdeki esnafın dükkanlarını bayram öncesindeki 2 gün kontrollü olarak açabilmeleri için iktidara çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aşağıdaki sektörler için bayram öncesi 2 günü kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... Kırtasiyeci, kuaför ve berber, çiçekçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacı, ayakkabıcı, züccaciye, hediyelik eşya, oyuncakçı, şekerci.

Maalesef esnafımızın durumu içinden çıkılmaz hale geldi. Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek demiştim geçenlerde. Yarım dilime döndü maalesef..."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TÜİK, ENAG'a suç duyurusunun gerekçesini açıkladı
10 Mayıs 2021 21:45		 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki
10 Mayıs 2021 21:32
Bakan Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
10 Mayıs 2021 21:30		 TBMM, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı
10 Mayıs 2021 21:18
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı
10 Mayıs 2021 20:14		 Ulaştırma Bakanı'ndan İkizdere açıklaması: Bölge daha da değerlenecek
10 Mayıs 2021 18:18
Adalet Bakanı Gül'den 'Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü' mesajı
10 Mayıs 2021 17:11		 Uzmanlara göre, acilen İsrail'e ekonomik ve siyasi yaptırım uygulaması gerek
10 Mayıs 2021 16:42
Erdoğan, Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı
10 Mayıs 2021 16:10		 Siyasilerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
10 Mayıs 2021 15:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Küresel ısınma büyük şehirleri daha fazla etkiliyor22:05 - Doktor ve kızı evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı21:50 - BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak21:45 - TÜİK, ENAG'a suç duyurusunun gerekçesini açıkladı21:32 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki21:30 - Bakan Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
21:24 - Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Erken ergenlik21:18 - TBMM, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı20:52 - Kılıçdaroğlu'ndan bazı sektörler için 'kontrollü açılım' talebi:20:51 - Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hayatını kaybetti20:48 - Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı20:46 - İsrail uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
20:26 - Prof. Yaşar: Denizi öldürüp, organlarını bağışlamayın20:14 - Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı19:43 - Sinop'tan yola çıktı, otostopla Balkanları bedava gezdi19:38 - Cami hoparlöründen okunan kasideye soruşturma19:34 - Japonya'daki Türk izleri belgesel oldu
19:30 - Şanlıurfa Valiliği, Akçakale Belediyesi'ne soruşturma açtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
17 Mayıs'tan sonra kademeli normalleşme
Tam kapanma sonrası kamuda kademeli mesai önerisi
İkinci eşi yapmak istediği 16 yaşındaki amca kızına kurşun yağdırdı
Ankara'da, doktor eşinin öldüren kocanın ifadesi ortaya çıktı
Belediyeye siber saldırı: 1 milyon kişinin bilgileri çalındı
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
AK Parti milletvekilleri, yeni bir Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu
Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve eşi son yolculuklarına uğurlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kıt'a dur 1
Koral 1
Kimyası tutmak 2
pazar 1
anneler günü 2
Yeni sevgiliye eski sevgilinin adıyla hitap etmek 3
öncelik 1
Videolu yemek tarifleri 1
Canlı çeşitliliği 1
dil sürçmesi 1
SON İLANLAR
Lahor Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Finlandiya VERIFIN Laboratuvarı Araştırma Bursu ilanı
Manisa Besot Geçici 30 İşçi Alacak
Tunceli Ovacık SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Taşkent SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam