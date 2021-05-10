Bakan Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
|10 Mayıs 2021 21:30
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Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi dolgusu için taş alınması planlanan Cevizlik taş ocağında, beraberinde Rize Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile incelemede bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, bölgeden ayrılırken burada bekleyen vatandaşların yanında durarak, onlarla bir süre sohbet etti.
Devletin yatırım için bütçesinden kaynak ayırdığını ifade eden Karaismailoğlu, büyük bir yatırımın bölgeye kazandırılacağını söyledi.
Karaismailoğlu, "Bunun için de gerekli taşın alınması lazım. Diyeceksiniz ki 'Buradan değil başka yerden alın.' Ama araştırdık, başka bir yerde böyle bir taş yok. Benim evim de bu dağın arkasında, biz de buralıyız. Hassasiyetinizi anlıyorum. Bu yatırımı yapmamız lazım." diye konuştu.
Yatırımın gerekliliğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bizim çocuklarımız burada çalışacak, lütfen o gözle bakın. Ne kadar az zarar vereceksek, sizi rahatsız etmeden bunu hep birlikte yapalım." açıklamasında bulundu.
Karaismailoğlu, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı, daha sonra Rize-Artvin Havalimanı'nda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Karaismailoğlu, Rize'deki incelemelerine yarın da devam edecek.
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