BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak
|10 Mayıs 2021 21:50
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BioNTech'ten yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya için bölgesel merkez olacak Singapur ofisinin 2021'de açılmasının ve 2023'e kadar faaliyete geçmesinin planladığı belirtildi.
Şirketin üretim ağını genişletmek için çalışmalar yaptığına yer verilen açıklamada, Singapur'daki üretim tesisinin yaklaşık 80 kişilik istihdam sağlayacağı ifade edildi.
BioNTech'in açıklamasında ayrıca, Alman şirketin Güneydoğu Asya'da üretime başlamasının Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından desteklendiğine vurgu yapılarak, bunun gelecekteki salgın tehditlerine karşı hızlı yanıt verme olanağı sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Singapur'un mükemmel bir iş ortamı sunduğunu belirterek, "Üretim ağımızda birden fazla noktamızın olması, küresel ayak izimizi artırmada ve yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir stratejik adımdır. Planlanan mRNA üretim tesisiyle, genel ağ kapasitemizi artıracak ve mRNA aşılarımız ile tedavilerimizi dünyanın dört bir yanındaki insanlara üretme ve sunma yeteneğimizi genişleteceğiz" ifadesini kullandı.
BioNTech'in Pfizer ile ortak ürettiği aşı, geçen yılın sonlarında Batı'da kullanım için onaylanan ilk Kovid-19 aşısı oldu. BioNTech şu anda dünya çapında 90'dan fazla ülkeye tedarik sağlıyor ve üretimini yıl sonuna kadar üç milyar doza çıkarmayı planlıyor. Singapur üretim tesisi, Alman şirketinin Avrupa dışındaki ilk mRNA üretim tesisi olacak.
BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşıları için küresel üretim kapasitelerini artırmak amacıyla Merck, Novartis ve Sanofi gibi diğer ilaç şirketleriyle de lisanslama ve üretim ortaklıkları kurdu.
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