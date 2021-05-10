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Kahramanmaraş'ın iki göllü mağarası görenleri büyülüyor

Kahramanmaraş'ta 7 milyon yıl önce oluşuma başlayan mağara görenleri kendine hayran bırakıyor.
 10 Mayıs 2021 22:41
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Kahramanmaraş'ın iki göllü mağarası görenleri büyülüyor

Göksun ilçesinin Ericek Mahallesinde bulunan Ericek Gümüşkaya Mağarası içerisinde bulunan sarkıt ve dikitler ilgi odağı oldu. Dar bir girişi bulunan mağara yaklaşık 150-200 metre uzunluğunda ve 40-50 metre yüksekliğinde.

Mağaranın içerisine birkaç kez girdiğini belirten fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören, "Mağaranın içerisi yazın çok serin, kışın ise çok soğuk. Mağaranın içerisinde büyük oyuklar ve dibini göremediğimiz çukurlar mevcut. Yerler hala oluşama devam ettiğinden dolayı kaygan. Sarkıt ve dikitlerin muhteşem görüntüleri görülmeye değer. Mağara doğa harikası bir yer" dedi.

Doğa Aktivisti Tevfik Akkaya'da Gümüşkaya Mağarası'nın Doğu Torosların uç noktasında bulunan Berit Dağı eteklerinde bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık yedi milyon yıl önce oluşuma başladı. Girişinin bir ardıç ağacı tarafından kapatılıyor olması keşfedilmesini engelleyen sebeplerden. 2001 yılında tesadüfen bir çobanın keçisinin mağaraya girmesi sonucu keşfedilen mağarayı ferdi çalışmalarım neticesinde 1648 doğa severin görmesini sağladım. Yaklaşık 700 metrelik pasif tırmanışla ulaşılan mağarada girişten hemen sonra başlayan ana galerinin tavanını ve duvarlarını süsleyen sarkıtların olağanüstü güzelliğini mağara zeminindeki dikitler tamamlıyor. Tavan yüksekliğinin yer yer 40-50 metreyi bulduğu mağarada hava sirkülasyonu olmayıp etrafı mağara iğneleri, traverten ve devasa sarkıtlarla bezenmiş iki tane göl bulunuyor. Bu göllerden büyük olanında muhteşem bir traverten var. Birçok karstik oluşumun ömrünü tamamlayıp fosil moduna girdiği ülkemiz coğrafyasında Gümüşkaya Mağarası aktif mağara olma özelliği ile önemli yer tutmaktadır. Doğada olmanın bir keyiften çok ihtiyaç olduğu günümüz yaşamında Gümüşkaya Mağarası hak ettiği ilgiyi umarım görür ve koruma altına alınır" ifadesini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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