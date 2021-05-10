3 ilde vakalar düştü! Harita kırmızıdan yeşile döndü
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık risk haritasında; Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da vaka oranlarının düştüğü görüldü. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında tamamı kırmızı olan kentlerde bölgeler, yeşile döndü.
|10 Mayıs 2021 22:45
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Sağlık Bakanlığı'nca 1-7 Mayıs haftasına ilişkin koronavirüs risk haritası açıklandı. Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 348,10'dan 102,27 düşüşle 245,83'e geriledi.
Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 330,51'den 71,27 düşüşle 259,24'e indi.
Kütahya'da da vaka oranı 330,51'den 57,05 düşüşle 273,46 seviyesine geriledi. Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka oranları, güncellenen HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.
Tamamı kırmızı olan kentlerde bölgeler, yeşile döndü.Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
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