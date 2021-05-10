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'Biberon çürüğünde gece beslenmesine dikkat' uyarısı

Zonguldak BEÜ Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Bodrumlu, biberon çürüğünün çocuklarda beslenme sorunlarından gelişim geriliğine yol açabildiğini belirterek, bebeklerin tatlandırılmış gıdalar bulunan biberonlarla uyutulmaması gerektiğini bildirdi.
 10 Mayıs 2021 23:53
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'Biberon çürüğünde gece beslenmesine dikkat' uyarısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Hazar Bodrumlu, biberon çürüğünün çocuklarda beslenme sorunlarından gelişim geriliğine kadar durumlara yol açabildiğini belirterek, bebeklerin tatlandırılmış gıdalar bulunan biberonlarla uyutulmaması gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Bodrumlu, AA muhabirine, biberon çürüğünü 71 aylık veya daha küçük çocuklarda süt dişlerinde bir veya daha fazla çürük, çürüğe bağlı kaybedilmiş diş veya dolgulu dişin olduğu durum olarak tanımlandığını söyledi.

Küçük yaş grubu çocuklardan bahsedildiğini dile getiren Bodrumlu, "Bu, çok şiddetli ve çok sayıda diş çürüğü varlığıyla hızla ilerliyor. En başta beslenememek, özellikle bebeklerde ağrılı durumlar, çok büyük sorunlar yaşatıyor. Enfeksiyon, apse oluşumu, çocuklarda olduğu için gecikmiş tedaviyle beraber beslenme sorunlarından gelişim geriliğine kadar durumlara yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bodrumlu, biberon çürüğünün yaygın olarak görüldüğüne işaret eden Bodrumlu, "Bazı çalışmalarda iki çocuktan birinde erken çocukluk çağı çürükleri gözlenebiliyor." dedi.

- "Düzenli diş hekim kontrolüne gidilmesi önemli"

Bodrumlu, ebeveynlerin bu duruma dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu durumu engellemek için öncelikle doğum öncesinde annenin bilgilendirilmesinden başlamakta fayda var. Biberon çürüklerinin oluşumunda mikroorganizmaların anneden bebeğe geçmesi çok önemli rol oynuyor. Annenin ağız sağlığını yüksek tutmak, aslında en baştaki önleme mekanizması. Bebeğin doğumdan sonra ilk dişi çıkar çıkmaz düzenli diş hekim kontrolüne gidilmesi ve her beslenmeden sonra bebeğin ağzının nemli bir bezle ya da gazlı bezle mutlaka temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bebeğin gece beslenmesine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Geceleyin tükürük akışının azalmasıyla çürüğe daha yatkın bir ortamın oluşması nedeniyle içeriğinde özellikle tatlandırılmış gıdalar bulunan biberonlarla çocuğun uyutulmaması çok önemli bir faktör."

Doç. Dr. Bodrumlu, biberon çürüğüyle mücadelede en önemli silahın florürlü diş macunu kullanmak olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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