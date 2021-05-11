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11 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

11 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
 11 Mayıs 2021 00:01
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11 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı, Kurbağalıdere ile Hasanpaşa Gazhane müze binası ve Gazhane tiyatrosunda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/12.00/13.00/13.45)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Belediyesini ziyaret edecek, İyidere Lojistik Merkezinde basın açıklaması yapacak ve Trabzon Of Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Rize/11.30/12.00/Trabzon/13.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.

(Riyad)

2- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescidi Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs)

3- Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim tarihini ilan edecek, geçici hükümette yer alacak başbakan ve bakanlar kurulunu açıklayacak.

(Sofya)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep-Çaykur Rizespor, Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Galatasaray, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları yapılacak.

(Konya/17.00/Antalya/Gaziantep/Malatya/Ankara/Denizli/İstanbul/20.30)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

(İstanbul/15.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 normal sezonu, 30. haftadan ertelenen Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/17.00)

5- Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 27 Eylül-3 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya'da yapılacak "World Snooker Tour Türkiye" ile ilgili TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

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Anadolu Ajansı
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